В Краснодаре девушка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в убийстве 24-летнего сожителя, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая вместе с ребенком проживала в квартире сожителя в поселке Краснодарском. По версии следствия, днем 22 августа 2017 года между ней и находившимся в состоянии алкогольного опьянения сожителем возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек стал наносить удары по телу оппонентки, после чего совершил удушающие приемы. Девушке удалось вырваться и убежать на лестничную площадку. Однако по возвращению сожительницы молодой человек вновь стал бить ее, в связи с чем последняя взяла в руку кухонный нож. Превышая пределы необходимой обороны и понимая, что своими действиями может причинить смерть сожителю, обвиняемая нанесла им один удар в область груди обидчика. После этого девушка предприняла попытку самостоятельно оказать потерпевшему необходимую помощь и попросила соседей вызвать сотрудников скорой медицинской помощи. Между тем, по приезду медицинская бригада констатировала смерть мужчины, которая наступила в результате полученного проникающего колото-резаного ранения грудной клетки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.