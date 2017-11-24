Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Армавире

Во вторник, 28 ноября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Армавире по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Армавиру (г. Армавир, ул. Энгельса,117).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по городу Армавиру или по телефону 8 (861-37) 3-86-47.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.