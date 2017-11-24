Краснодарские активисты ОНФ организовали экскурсию на завод по производству пищевого оборудования для студентов

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» состоялась обзорная экскурсия на завод по производству пищевого оборудования для учащихся Краснодарского машиностроительного колледжа. Студенты увидели, как производится оборудование для общепита, вместе с работниками предприятия прошли все технологические циклы – от изготовления комплектующих до конечного изделия. По ходу экскурсии студенты имели возможность задавать вопросы как технического, так и организационного характера.

«В рамках реализации проекта ОНФ «Профстажировки» мы уже провели несколько презентаций в учебных заведениях, а вот как работает настоящий завод, как производятся детали и готовые изделия, ребята наблюдали с особым интересом. Все они – будущие выпускники-техники и должны точно понимать, в качестве кого именно и на какое предприятие пойдут работать», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Даниэль Башмаков.

Проект ОНФ «Профстажировки» полезен как студентам, так и предприятиям. Основной задачей является решение одной из самых серьезных проблем промышленности – проблемы дефицита кадров. По данным исследования, 51% предприятий испытывают дефицит рабочих высокой квалификации. В рамках проекта ОНФ «Профстажировки» для студентов уже функционирует сайт профстажировки.рф, где предприятие может оставить объявление о бесплатной или оплачиваемой стажировке, а студент может выбрать для себя подходящее место прохождения стажировки или практики в любом регионе страны. Сегодня на ресурсе уже размещено более 600 вакансий. И Краснодар занимает третье место среди крупнейших городов России по количеству объявлений, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

«Приятно, что руководители предприятий охотно поддерживают проект, значит, им не все равно, они с удовольствием открывают двери студентам, желающим практических знаний. И их можно понять. За этим кроется их вполне конкретный интерес. С такими инициативами ОНФ как общественная организация может проявить себя, должна проявлять себя и проявляет, выступая связующим звеном между предприятиями и каждым конкретным человеком, студентом, который получает возможность реализовать свой потенциал», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в регионе и организатор выездного мероприятия Евгений Чистяков.