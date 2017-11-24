〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Motorsport.tv и «Ростелеком» запускают конкурс для поклонников гонок

Пятница, 24 ноября 2017 12:59
Оцените материал
(0 голосов)

«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор.

Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте.

Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря.

Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома».

Прочитано 54 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Краснодарские активисты ОНФ организовали экскурсию на завод по производству пищевого оборудования для студентов Минус два «Мерседеса» »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.