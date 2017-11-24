Минус два «Мерседеса»

В Горячеключевском районе судебные приставы-исполнители возбудили исполнительное производство по взысканию с местного жителя задолженности по кредитным платежам на сумму свыше 4 миллионов рублей. Исполнительные действия проводились в присутствии представителя организации-взыскателя – ПАО АКБ «Российский капитал».

Поскольку должник, по его же собственным словам, не располагал денежными средствами для хотя бы частичного погашения долга, представители закона обратили взыскание на имущество, принадлежащее мужчине по праву собственности.

В рамках исполнительных действий был наложен арест на два автотранспортных средства: автомобили марки «Мерседес Бенц» 2004-го и 2006-го годов выпуска.

Поскольку должник не исполнил свои обязательства по оплате долга, арестованные автомобили уже выставлены на торги. Средства от их реализации в размере суммы задолженности, поступят на счет заимодавца.