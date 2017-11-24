«Шаг в поддержку бизнеса – Закономерный ход развития экономики»

Сегодня состоялось заседание Правительства РФ, одной из ключевых повесток которого стал прогноз социально-экономического развития России в перспективе до 2035 года.

В контексте задачи выхода на устойчивые темпы экономического роста, обращает внимание на себя тот очевидный факт, что исполнительная власть начинает уделять больше внимания вопросам поддержки бизнеса, частной инициативы, малого и среднего предпринимательства. Это закономерный ход маятника, который в последнее время слишком сильно качнулся в сторону государственной экономики, а теперь возникла очевидная необходимость компенсировать этот дисбаланс.

К сожалению, пока рано говорить об эффективном балансе интересов государства, общества и бизнеса во многих сферах. Необходимо принятие модели развития бизнеса не только на уровне глобальных стратегических задач, но и на уровне министерств и ведомств, где по-прежнему превалирует запретительно-ограничительный подход, не способствующий наращиванию темпов экономического развития.

Пока недостатки излишнего регулирования все еще отчетливо видны в отношении целого ряда секторов экономики: рынка автострахования, рекламы, торговли в целом и интернет- торговли в частности.

Пресс-служба «Экспертного координационного центра»