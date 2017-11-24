«АльфаСтрахование-ОМС» помогла вернуть клиентам 1,3 млн руб.

«АльфаСтрахование-ОМС» продолжает защищать права застрахованных граждан, за девять месяцев 2017 г. компания помогла клиентам вернуть 1,3 млн руб. неправомерно взимаемых денежных средств.

Основная масса обоснованных жалоб были урегулированы страховыми представителями компании в досудебном порядке в результате диалога с медицинскими организациями: права были защищены в 659 случаях, материальное возмещение составило 704,8 тыс. руб. В судебном порядке было рассмотрено 31 обращение застрахованных, было возвращено гражданам 636 тыс. руб.

Кроме того, с января по сентябрь 2017 г. в ходе медико-экономической экспертизы компания выявила 161,7 тыс. нарушений в оказании медицинской помощи, а в ходе экспертизы качества медицинской помощи – 162,4 тыс. нарушений. За данный период более 2 тыс. врачей-специалистов осуществляли защиту прав застрахованных граждан на территориях присутствия ООО «АльфаСтрахование-ОМС», контролируя качество оказанной медицинской помощи.

«Специалисты «АльфаСтрахование-ОМС» сопровождают и информируют практически 15 млн клиентов в регионах присутствия по всем вопросам, связанным с получением бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, - говорит Александр Трошин, директор по развитию «АльфаСтрахование-ОМС». – При возникновении ситуаций, связанных с неправомерным взиманием денежных средств медицинскими организациями за бесплатные услуги, клиент имеет право обратиться к страховой компании и получить не только консультацию, но и реальную помощь как сохранить средства и получить услугу или как вернуть потраченные на нее деньги».