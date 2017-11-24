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СЮЖЕТ ДНЯ

Единый выездной день куратора прошел в Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю

Пятница, 24 ноября 2017 13:40
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Для проверки служебной деятельности и оказания методической помощи в Белореченскую колонии прибыли руководители отделов и служб УФСИН России по Краснодарскому краю.

В ходе дня куратора проверялась готовность учреждения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, проводился строевой смотр сотрудников, осмотр внешнего вида и личный прием несовершеннолетних осужденных.

Представители аппарата УФСИН провели обход объектов инфраструктуры учреждения, проверили материально-бытовые условия и уровень медицинского обеспечения несовершеннолетних осужденных, организацию учебного и воспитательного процесса.

Итоги дня куратора подвели на оперативном совещании. Сотрудникам Белореченской воспитательной колонии были поставлены конкретные задачи по совершенствованию служебной деятельности.

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