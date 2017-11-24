Единый выездной день куратора прошел в Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю

Для проверки служебной деятельности и оказания методической помощи в Белореченскую колонии прибыли руководители отделов и служб УФСИН России по Краснодарскому краю.

В ходе дня куратора проверялась готовность учреждения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, проводился строевой смотр сотрудников, осмотр внешнего вида и личный прием несовершеннолетних осужденных.

Представители аппарата УФСИН провели обход объектов инфраструктуры учреждения, проверили материально-бытовые условия и уровень медицинского обеспечения несовершеннолетних осужденных, организацию учебного и воспитательного процесса.

Итоги дня куратора подвели на оперативном совещании. Сотрудникам Белореченской воспитательной колонии были поставлены конкретные задачи по совершенствованию служебной деятельности.