ФСК продемонстрировала студентам южного региона энергообъекты в Ростовской области и Ставропольском крае

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела экскурсии для студентов Южно-Российского политехнического и Северо-Кавказского федерального университетов. Около 70 учащихся ведущих южных вузов посетили подстанции 220 кВ «НЗБ» в Ростовской области и 330 кВ «Машук» в Ставропольском крае.

Студенты энергетических факультетов осмотрели современное электротехническое оборудование, а также расширили свои знания в области истории и развития электроэнергетики на юге страны.

Подстанция 330 кВ «Машук» построена в 1936 году. В 2008 году завершена реконструкция энергообъекта. Подстанция обеспечивает электроснабжение курортных городов Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск.

Подстанция 220 кВ кВ «НЗБ» построена в 1938 году для электроснабжения Новочеркасского паровозостроительного завода. В 2012 году завершена комплексная реконструкция энегообъекта. Подстанция 220 кВ «НЗБ» обеспечивает электроснабжение крупных промышленных предприятий Ростовской области, а также городов Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Аксай.

Между ФСК ЕЭС и профильным вузами южного региона заключены соглашения о сотрудничестве. Студенты проходят производственную и преддипломную практики на объектах Федеральной сетевой компании. Положительно зарекомендовавшие себя выпускники имеют возможность трудоустройства в компании.