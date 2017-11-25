22 ноября 2017 года в Краснодаре прошло 3 заседание Общественного Совета Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции в Краснодарском крае».

Кроме постоянных экспертов, входящих в состав Совета в его заседании приняли Хуруджи Александр Александрович – омбудсмен по защите прав предпринимателей, правозащитники, адвокаты и представители прокуратуры Краснодарского края.

Общественный Совет рассмотрел четыре обращения.

Первым было рассмотрено дело по обращению Масютина В. В. - наемного генерального директора сочинской компании «Русские сезоны». Эксперт Приймак Денис отметил, что следствием предвзято проигнорирована причинно-следственная связь между действиями директора и учредителя ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» и последующим банкротством ООО «Русские сезоны». Дана недостоверная характеристика степени виновности Масютина В.В. как директора ООО «Русские сезоны». Совет принял решение обратиться в Генпрокуратуру, прокуратуру КК, ГСУ ГУМВД по КК на предмет проверки законности решений, принимаемых следователем при расследовании этого уголовного дела.

Вторым рассматривалось дело Базового И. В. Еще одного наемного генерального директора строительной компании, работавшей по государственному контракту. Придя в должность директора Базовой И.В. обнаружил недостачу и нарушения бухгалтерского учета, он обратился с заявлением в правоохранительные но в ответ получил от ГСУ лишь уголовное дело в отношении себя. Экспертом Совета Максимом Филипповским для продолжения рассмотрения обращения у адвокатов Базового И.В. запрошены недостающие документы. Общественный совет решил продолжить рассмотрение проблематики уголовного дела Базового И.В. Сделаны запросы в Прокуратуру Краснодарского края.

Следующим было рассмотрено обращение ООО «Аквалэнд» - арендатора, а затем и собственника 2,5 га в центре Краснодара. Компания по закону перевела земельный участок в зону Д1 (деловая застройка) ПЗЗ, после чего на горизонте появился назойливый покупатель. Покупателю было отказано, после чего неожиданно прокурор Краснодара рекомендовал (!) городским депутатам приостановить (!) действие ПЗЗ на отдельно взятом участке в 2,5 га, что депутаты и сделали. «Аквалэнд» не только не может приступить к застройке своего участка, но и не способен вернуться к первоначальному бизнесу – аквапарку. Компания понесла и продолжает нести немаленькие убытки. При этом подвешенное состояние некогда прибыльного бизнеса игнорируется властями города. А ведь именно «Аквалэнд», когда-то построил своими силами единственный пешеходный мост через ул.Кубанская Набережная и до сих пор несет на своих сетях социальную нагрузку Спорт-комплекса «Олимп» и парка З0 лет Победы.

Эксперт Заурбек Ахметов и Общественный Совет рекомендовали компании обратиться в администрацию Краснодара, решение о дальнейших действиях будет принято позднее.

В завершении Советом рассмотрено дело застройщика Георгизова О.В., гендиректора ООО «Модуль Инвест», незаконно водворенного в СИЗО решением Октябрьского и краевого судов. Выступавший докладчик-эксперт Николай Гнедых отметил, что обращение заслуживает внимания и имеются признаки незаконного избрания меры пресечения так как Георгизов О.В. от следствия не скрывается, сам являлся на допросы. Помещение Георгизова О.В. в СИЗО скорее носит политический нежели правовой окрас.

В тот же день в гостинице Интурист прошла Х Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. В ходе своего выступления на конференции, Хуруджи Александр Александрович – омбудсмен по защите прав предпринимателей, положительно охарактеризовал работу Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции в Краснодарском крае»

-Это полноценный работоспособный ЦОП, который сегодня очень качественно и профессионально провел работу. Очень хочется чтобы и в других регионах России также квалифицировано проходила эта работа.

Напомним, что 4 августа 2017 года в Краснодарском крае начал свою работу "Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции в Краснодарском крае". В состав Общественного совета регионального Центра вошли известные краснодарские адвокаты. Прием обращений представителей бизнеса по утвержденной форме заявления осуществляется персоналом Центра по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .