ЕС назвал закон об иноагентах угрозой для независимых СМИ‍

Россия, приняв закон о СМИ-иноагентах, нарушила взятые на себя обязательства в области прав человека, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

В Брюсселе подчеркнули, что распространение закона об иностранных агентах на СМИ является «еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России». В ЕС расценивают меру как угрозу для независимых СМИ.

Ранее закон о СМИ-иноагентах подвергло критике агентство, курирующее государственные СМИ США. В организации заявили, что ответ Москвы на действия Вашингтона в отношении телеканала RT и Sputnik нельзя считать «зеркальным».

Глава структуры Джон Лансинг указал на то, что российские СМИ имеют все возможности для работы в США.

Закон о СМИ-иноагентах был подписан президентам России Владимиром Путиным 25 ноября. Он обязывает СМИ с иностранным финансированием регистрироваться в качестве иностранного агентства.