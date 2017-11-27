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Победительницей «Детского Евровидения» стала россиянка

Понедельник, 27 ноября 2017 00:55
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Россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе «Детское Евровидение — 2017» в Тбилиси.
Она выступила с композицией «Крылья» под номером 13. Набрав 188 баллов, россиянка обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе на три балла.
Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.
Грузия впервые принимает детское «Евровидение», которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом «Сияй ярко».
Полине Богусевич 14 лет, она из Москвы. Победительница «Детского Евровидения» учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, участвовала в таких проектах, как «Голос. Дети», «Детская Песня года», «Детская Новая волна» и других.

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