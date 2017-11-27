Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций

Ведущий европейский демократический орган, Совет Европы (СЕ), рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций, которые были наложены им за «агрессию Москвы в отношении Украины». Об этом в интервью британской газете Financial Times (FT) рассказал генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.

Такое решение в СЕ, по его данным, допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как полагают в Совете Европы, может стать ударом защите прав человека в мире.

Москва, как замечает FT, требует восстановления права голоса на парламентской ассамблее СЕ, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. ​Права этого голоса Россия лишилась после присоединения территории Крыма в 2014 году.

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», — уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предполагает «защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте».

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула [СЕ], потому что конвенция [о правах человека 1949 года] и [Европейский] суд так важны для российских граждан», — пояснил Ягланд, отметив также, что «это будет и негативное событие для Европы».

У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы.

Турбьёрн Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы

В настоящий момент Ягланд, как замечает Financial Times, совершает поездку по «европейским столицам», предупреждая членов Совета Европы о «серьезном риске», который Москва может создать в случае выхода из организации. Это, по данным издания, лишит 140 млн россиян доступа к Страсбургскому суду, в котором на Россию приходится треть дел. ​