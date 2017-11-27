В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс» (USS James Williams DDG95) в воскресенье вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время корабль Военно-Морских Сил США типа «Арли Берк», оснащенный 56 крылатыми ракетами «Томагавк», направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

В августе текущего года эсминец «Джеймс Уильямс» побывал в Балтийском море. Американский корабль, в частности, посетил Ригу.

«Джеймс Уильямс» зашел в Черноморье по пути из Красного моря, где в середине ноября он побывал с визитом в саудовском порту Джидда.

Как сообщалось, 19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-«невидимка» ВМС Франции «Лафайет» (La Fayette).

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях. В марте 2015 года он посещал Одессу.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. При этом общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.