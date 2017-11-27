Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре предстоящая рабочая неделя будет почти сплошь пасмурной — в среду, четверг и субботу ожидаются дожди. От 6 до 7 градусов тепла в среднем — такой будет температура воздуха в кубанской столице всю неделю. В утренние часы — от 1 до 4 градусов выше нуля.

В Анапе температура воздуха всю неделю будет держаться в пределах 10−11 градусов выше нуля. Погода, также, преимущественно будет пасмурной. Среди недели и в конце недели ожидаются дожди.

В Геленджике будет теплее — несмотря на пасмурное небо, температура воздуха в среднем на неделе составит 11−13 выше нуля. Кратковременные осадки предварительно прогнозируются почти каждый день.

В Сочи — от 11 до 13 градусов выше нуля всю неделю. Небо будет не таким пасмурным как на других курортах — преимущественно облачно с прояснениями. Кратковременные осадки ожидаются среди недели и в выходные.