Галину Золину включили в состав правительственной комиссии по АПК

Сообщение об этом появилось на сайте Тимирязевской академии, которую возглавляет бывший кубанский вице-губернатор.
Распоряжением правительства РФ от 23 ноября 2017 года и.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина включена в состав правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте академии.
Галину Золину включили в состав правительственной комиссии по АПКПонедельник, 27 ноября 2017 01:00
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Сообщение об этом появилось на сайте Тимирязевской академии, которую возглавляет бывший кубанский вице-губернатор.
Ключевые слова