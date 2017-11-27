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Галину Золину включили в состав правительственной комиссии по АПК

Понедельник, 27 ноября 2017 01:00
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Сообщение об этом появилось на сайте Тимирязевской академии, которую возглавляет бывший кубанский вице-губернатор.
Распоряжением правительства РФ от 23 ноября 2017 года и.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина включена в состав правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте академии.

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