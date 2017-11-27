Греческий культурный центр открыли в Геленджике

Сообщается, что в церемонии открытия присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также мэр Геленджика Виктор Хрестин, чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас и депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

По словам губернатора, открытие центра станет еще одним шагом в укреплении взаимоотношений народов РФ и Греции, поскольку он станет местом, где молодому поколению будут прививать уважение к традициям и культуре других народов.

На базе этого центра планируется проводить уроки истории, а также обзорные экскурсии, тематические лекции, конкурсы и выставки.