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Греческий культурный центр открыли в Геленджике

Понедельник, 27 ноября 2017 01:01
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Сообщается, что в церемонии открытия присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также мэр Геленджика Виктор Хрестин, чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас и депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.
По словам губернатора, открытие центра станет еще одним шагом в укреплении взаимоотношений народов РФ и Греции, поскольку он станет местом, где молодому поколению будут прививать уважение к традициям и культуре других народов.
На базе этого центра планируется проводить уроки истории, а также обзорные экскурсии, тематические лекции, конкурсы и выставки.

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