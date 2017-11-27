4 декабря в Храме Вознесения Господня в Пашковке будет отмечаться один из престольных праздников храма и большой праздник для всех верующих- Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздничные службы пройдут 3 декабря в 6:30, 8:30, 17:00 и 4 декабря в 7:30 и 17:00.

В православном христианстве есть праздники, которые относят к главным событиям истории христианства- христианские праздники, напрямую связанные с Богородицей (богородичные) и жизнью на земле Иисуса Христа (господские), таких дней двенадцать. Одним из них является Введение во храм Пресвятой Богородицы -двунадесятый ("вунадесять" - двенадцать) христианский праздник.

Марии было всего три годика, ее родители - Анна и Иоаким - решили, что настала пора выполнить обещанное Богу. Ведь когда еще бездетные Иоаким и Анна молили Господа о ребенке, они обещали посвятить дитя служению Царю Небесному. В назначенный день одели Марию в самые красивые одежды, собрали всех родных. С пением церковных песен родители Марии зажгли свечи и со всеми родственниками пошли в Иерусалимский храм. Там высокие и крутые ступени (их было пятнадцать) маленькая девочка преодолела с удивительной легкостью. У дверей ее встречал первосвященник Захария, в будущем отец Иоанна, крестившего Иисуса, которому в этот день было Божественное откровение. Он благословил Марию, как делал это со всеми, кого посвящали Богу, и повел Марию в самое Священное место храма, куда разрешалось заходить лишь ему самому один раз за год. Это снова всех удивило. С момента вхождения в храм, Марии, единственной из всех девочек, Захария, по внушению Духа Святого, разрешил молиться не между церковью и алтарем, а во внутреннем алтаре. Богородица осталась на воспитании в храме, а ее родители вернулись к себе домой. Так и произошло Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и начался долгий, земной, славный путь ее.

Мария росла очень благочестивой, скромной, трудолюбивой и покорной Господу. Проводила Божия Мать в храме время с другими девами в чтении Библии, молитве, постах и рукоделии вплоть до совершеннолетия. По тем временам оно наступало в пятнадцатилетнем возрасте. Пресвятая Богородица решила отдать всю жизнь свою служению Отцу Небесному. Священники обратились к Марии с советом выйти замуж, так как все израильтяне и израильтянки должны были состоять в браке, так учили раввины. Но Богородица сообщила, что дала Господу обет остаться девой навсегда. Это было странно для священнослужителей. Первосвященник Захария нашел выход из сложившейся ситуации. Марию выдали замуж за ее родственника, вдовца в преклонном возрасте, праведного Иосифа. Замужество было формальным, так как Иосиф становился опекуном юной деве Марии, дабы она выполнила свой обет.

Знаменательный для всех христиан день церковь торжественно праздновала с древних времен. Ведь благодаря введению во храм Дева Мария ступила на путь служения Господу. Стало возможным, впоследствии, вочеловечивание сына Господа Бога, Иисуса Христа, и спасение всех уверовавших в него людей. Даже в первые века после рождения Спасителя построили храм в честь этого праздника, под руководством царицы Елены (жившей с 250 по 330 г.г.), которая была канонизирована, то есть стала святой.

Дорогие друзья, будем рады видеть Вас в этот важный для нас день!

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт: xramvoznespash.cerkov.ru