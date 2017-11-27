«Ростелеком» и Nokia объявили о начале VII конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 гг. конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia.

Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.

На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:

§ Печатная пресса,

§ Радио и телевидение,

§ Интернет-СМИ,

§ Социальные медиа.

Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».

Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Екатерина Осадчая, директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает всё большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и

восхищает, как всё неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе. Конкурс выходит на новый, седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиасферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее».

Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.

Михаил Райскин, генеральный директор Nokia в России, отметил: «Прорывные технологии оказывают влияние на все стороны повседневной жизни и вызывают большой интерес и внимание каждого из нас. Nokia находится на переднем крае инноваций, формируя будущее технологий, которые предоставляют совершенно новый опыт общения. Мы очень рады сотрудничеству с нашим стратегическим партнером – компанией «Ростелеком» – в рамках этой важной инициативы, которая поддерживает развитие инноваций и передовых идей в телекоммуникационной отрасли и за её пределами». Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru