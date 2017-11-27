О ходе расследования уголовного дела о стрельбе в ресторане, в результате чего погибло три человека в Армавире

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю продолжается расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов города по улице Ленина, в результате которой были убиты трое мужчин (п.«а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это знакомый погибшего произвел не менее 6 выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где скончались в результате причиненных огнестрельных ранений.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в убийстве двух человек в федеральный розыск объявлен 36-летний Мухтар Мальсюгенов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения. Проведена серия обысковых мероприятий, допрашиваются свидетели и очевидцы, даны поручения органу дознания. Назначены судебно-медицинские, баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и химико-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.