Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Абинске

В четверг, 30 ноября 2017 года, с 15.00 до 17.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Абинске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Абинскому району (г. Абинск, ул. Советов, 128 «а»).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Абинскому району по телефону: 8 (861-50) 4-14-01.