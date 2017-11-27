Четко и слаженно действовали специалисты участка головных сооружений станции водоочистки во время учений по ликвидации последствий ЧС.

Практические учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проведены на участке головных сооружений станции водоочистки РЭУ «Ейский групповой водовод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», расположенном в поселке Октябрьский Ленинградского района.

«На этих учениях мы должны провести своеобразную проверку навыков и слаженность действий специалистов участка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - отметил Алексей Галась, начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод».

Специалист ГО и ЧС Виктор Трутнев дает вводную: на одном из контейнеров с хлором обнаружена трещина. Помещение склада стало заполняться ядовитым газом.

На участке головных сооружений станции водоочистки объявляется тревога. Звено радиационно-химического наблюдения устанавливает на территории предприятия информационные таблички, а звено радиационно-химической защиты входит в помещение склада. Кстати, оператор хлораторной установки Сергей Герман заблаговременно включил по периметру склада водяную завесу, которая препятствовала выходу хлора из помещения.

Члены звена радиационно-химической защиты зацепили поврежденный контейнер с хлором кран-балкой и погрузили его в приямок, заполненный дегазационным раствором. И тем самым не дали хлорной волне распространиться по территории участка головных сооружений и за его пределы.

Подводя итоги учений, Алексей Галась отметил четкие и слаженные действия специалистов участка, высокую профессиональную выучку. Тем самым они наглядно показали, что применение хлора в производственном процессе при соблюдении всех норм и требований не опасен как для работников участка головных сооружений станции водоочистки, так и для жителей поселка и окружающей среды.