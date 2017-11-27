Лишние этажи долой

Судебные приставы-исполнители Анапского городского отдела проконтролировали устранение нарушений градостроительного законодательства, допущенное в виде увеличения максимальной этажности и высоты строения, попросту – демонтаж лишней мансарды.

Незаконный этаж «вырос» на трехэтажке, расположенной по улице Советской, 64 города-курорта. В соответствии с решением Анапского городского суда, по данному адресу начались работы по приведению строения в соответствие с требованиями закона. Путем демонтажа вместо четвертого этажа-самостроя возведена крыша.

После проведения работ их итог оценила экспертная организация. «ЭКСКО» и установила, что решение суда исполнено в полном объеме. Судебные приставы Анапского городского отдела зафиксировали в документах фактическое исполнение требований суда.