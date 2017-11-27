〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в даче взятки сотруднику полиции

Понедельник, 27 ноября 2017 11:07
Оцените материал
(0 голосов)

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, 09 ноября 2017 года, примерно в 17 часов, 32-летний мужчина совместно со знакомым, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Армавир-Ростовский СКЖД, распивали алкоголь. Противоправные действия мужчин были выявлены и пресечены сотрудниками полиции, их доставили в дежурную часть на станции Армавир для административного разбирательства. Там 32-летний правонарушитель, с целью увода своего товарища от административной ответственности, предложил и лично передал представителю власти взятку в сумме 4800 рублей. Сотрудник полиции от денег отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя

Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

Прочитано 11 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Общероссийский день приёма граждан 700 миллионов рублей ко Дню матери »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.