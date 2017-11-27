В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в даче взятки сотруднику полиции

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, 09 ноября 2017 года, примерно в 17 часов, 32-летний мужчина совместно со знакомым, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Армавир-Ростовский СКЖД, распивали алкоголь. Противоправные действия мужчин были выявлены и пресечены сотрудниками полиции, их доставили в дежурную часть на станции Армавир для административного разбирательства. Там 32-летний правонарушитель, с целью увода своего товарища от административной ответственности, предложил и лично передал представителю власти взятку в сумме 4800 рублей. Сотрудник полиции от денег отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя

Южного СУТ СК России А.Е. Терземан