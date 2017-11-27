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700 миллионов рублей ко Дню матери

Понедельник, 27 ноября 2017 15:48
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Судебные приставы Краснодарского края ведут активную работу по взысканию задолженностей по алиментам. Очередная серия рейдовых мероприятий приурочена ко Дню матери. Праздник отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье осени и никого не оставляет равнодушным.

Невыплата алиментов – одна из наиболее социально значимых проблем общества. Исполнительные производства данной категории находятся на постоянном контроле у руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю А.В. Кумирова. Результаты говорят сами за себя. К настоящему моменту более 15 000 производств окончено. Сумма, взысканная с безответственных родителей, составляет более 700 миллионов рублей.  

8448 производств окончены в соответствии с  п.8 ч.1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей. Теперь ежемесячные платежи списываются с заработной платы неплательщиков.

Всё это – результат непрекращающейся работы судебных приставов. По всему краю работники Службы совершают регулярные обходы адресов проживания неплательщиков, дежурят на постах ДПС, проводят мероприятия по розыску имущества и банковских счетов должников, составляют акты описи и ареста, выносят ограничения на выезд из страны, а также на управление транспортными средствами.

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