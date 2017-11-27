Инициатива ОНФ о включении восьми парков в состав зеленого пояса Краснодара направлена в краевой парламент

На площадке Общественной палаты Краснодарского края по инициативе ОНФ были проведены общественные слушания по факту включения в режим «особого значения» 10 парковых зон города Краснодара. По итогу заседания был подготовлен протокол и инициатива в Законодательное собрание Краснодарского края о включении всех предложенных зон общественниками в «зеленых пояс» города.

Напомним, президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин подписал изменения в федеральное природоохранное законодательство, согласно которому вокруг городов должны быть созданы лесопарковые зеленые пояса. Это особые зоны, в которых ограничен режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. Опираясь на данные изменения в законодательстве, в рамках заседания региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» общественники обсудили совместно с представителями мэрии Краснодара и министерства природных ресурсов Краснодарского края первостепенные «зеленые зоны» города, нуждающиеся в особом режиме, который обезопасит их от незаконного строительства, сдачи в аренду и пр. В их число вошли восемь парков и скверов Краснодара: бульвар Кругликовский, бульвар Николаевский, бульвар Платановый, Рождественский парк, городской сад «Старая Кубань», парк 30-летия Победы, парк «Солнечный остров», лесопарк «Красный Кут». Общая площадь насаждений 335 га.

В ходе проведенных общественных слушаний 30 октября было проведено голосование, которым было утверждено подать все заявленные участки в ЗСК для рассмотрения вопроса о включении их в зеленый пояс города.

«Инициатива будет рассмотрена Законодательным собранием Краснодарского края и путем голосования будет определена судьба этих территорий. Это только начало большого пути по защите зеленых лёгких города от угрозы застройки, далее мы продолжим работу в других муниципальных образованиях края», – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.