Краснодарский край снова попал в число «пьющих» регионов России

По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Также в десятку «трезвых» регионов страны попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.

Самыми «пьющими» оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.

Краснодарский край занял в рейтинге лишь 70-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2016 годом на 1 пункт.