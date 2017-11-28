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Краснодарский край снова попал в число «пьющих» регионов России

Вторник, 28 ноября 2017 08:53
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По данным экспертов, самыми непьющими регионами в стране оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Также в десятку «трезвых» регионов страны попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Белгородская, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.
Самыми «пьющими» оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия.
Краснодарский край занял в рейтинге лишь 70-е место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2016 годом на 1 пункт.

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