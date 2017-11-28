Украсть у российской сборной победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи не удастся

Такой комментарий Песков дал журналистам относительно потери Россией первого места в общекомандном медальном зачете Игр, которое состоялось после решений Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению медалей ряда российских спортсменов, заподозренных в применении допинга.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме этого, Песков добавил, что интересы отечественных спортсменов-олимпийцев будут последовательно защищаться во взаимодействии с международными спортивными организациями.