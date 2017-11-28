Товарооборот Кубани и Швеции за девять месяцев текущего года составил 5,4 миллиона долларов

«Швеция является давним и стратегическим партнером Кубани. Так, за девять месяцев текущего года товарооборот составил 5,4 миллиона долларов. Регион импортировал в Швецию нефть и нефтепродукты, по импорту в край поступали ядерные реакторы, котлы, механические устройства, картон, черные металлы», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, у сторон есть большие перспективы в расширении сотрудничества. «Необходимо открывать представительства шведских компаний в крае, внедрять новые производства, обмениваться технологиями», — отметил Кондратьев.