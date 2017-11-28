Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами (включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы), гаражами или машино-местами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала еще осенью, получить их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Так что всю информацию лучше лишний раз проверить в личном кабинете на сайте ФНС.

Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.

С 1 декабря 2017-го получить штраф могут водители, поменявшие резину на «зимнюю», но не наклеившие на свой автомобиль знак Ш. Соответствующие поправки были внесены в ПДД еще в апреле этого года. Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с «зимними» шипованными колесами и с обычной «летней» резиной. «Переобутая» машина на зимней дороге останавливается значительно быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю следующей сзади машины с «летними» колесами может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения.

В ГИБДД рассчитывают, что наличие предупреждающего знака позволит другим водителям правильнее рассчитать дистанцию. На фоне нововведений дефицит на такие наклейки возник еще в начале осенне-зимнего сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.