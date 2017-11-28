На выставке, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря, покажут сельскохозяйственную технику, удобрения и семена от производителей разных стран.
Гостей ждут в комплексе «Экспоград Юг».
В Краснодаре откроется международная выставка «ЮГАГРО»Вторник, 28 ноября 2017 09:02
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На выставке, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря, покажут сельскохозяйственную технику, удобрения и семена от производителей разных стран.
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