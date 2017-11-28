В 2018 году в России начнет действовать система tax free

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров – так называемый tax free. Система распространяется на покупки от 10 тысяч рублей.

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Для этого Налоговый кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей возможность такой компенсации. Также закон устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определяет перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

Согласно закону, чек для компенсации суммы НДС оформляется по требованию иностранного физлица при покупке товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом НДС в течение одного календарного дня. Затем на территории пунктов пропуска, перечень которых еще предстоит определить правительству, таможенные органы после контроля будут ставить отметку о вывозе соответствующих товаров. Чтобы получить возмещение уплаченного налога, в налоговый орган необходимо представить реестр чеков. Это можно будет сделать в электронном форме через оператора электронного документооборота – российскую организацию.

Возмещение можно будет получить двумя способами: через оператора, который взаимодействует с магазином, или напрямую через этот магазин. Организация розничной торговли при этом должна быть включена в утвержденный Минпромторгом России перечень.

При этом tax free не будет распространяться на подакцизные товары – это ряд алкогольной и табачной продукции, топливо и автомобили. Но правительство получает право утвердить специальный перечень товаров, не подпадающих под действие системы.

Закон будет вступать в силу постепенно: часть норм вступит в силу 1 января 2018 года, другие – с 1 октября 2018 года, отдельные положения – через месяц после официального опубликования. Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября 2018 года, пока не будет разработана автоматизированная система обмена информацией в этой сфере.