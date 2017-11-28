«Магнит» тестирует «умные» экраны для покупателей Современное оборудование, установленное более чем в 200 гипермаркетах сети, помогает посетителям следить за акциями лояльностями.

В гипермаркетах «Магнит» тестируется новый сервис — сенсорные экраны для покупателей (touch-панели). Посетители легко могут заметить «умные» устройства: они находятся рядом со входом в торговый зал.

Использование сенсорных панелей является инновационным подходом розничной сети в коммуникации с клиентами. Экраны помогают экономить время на поиск нужных товаров по акции, ориентироваться в ассортименте программы лояльности, узнавать о текущих условиях и подробностях проекта. Оборудование с удобным и понятным интерфейсом позволяет покупателям в считанные секунды самостоятельно знакомиться с предложениями ритейлера.

Современные touch-панели также станут незаменимыми помощниками для тех, кто не решил, какие блюда приготовить на ужин или чем удивить гостей за праздничным столом. Для этого есть раздел «Рецепты», где можно выбрать и распечатать в формате чека информацию о понравившемся блюде и список продуктов для его приготовления. Все товары, указанные в рецепте, можно найти в магазине.

«Умные» touch-панели — часть большого проекта розничной сети «Магнит» «Просто лучше». Он был запущен для покупателей в 2017 г. Проект включает интернет-платформу простолучше.рф со всей информацией об акциях и адресами магазинов- участников. В настоящее время в торговых точках компании проходит акция «Просто дарить радость». «Магнит» помогает посетителям встретить Новый год во всеоружии:

в магазинах компании можно приобрести продукцию со скидкой до 96% при накоплении нужного количества наклеек по условиям акции. Ассортимент подобран таким образом, что товары станут отличными и нужными подарками для коллег, друзей и родных.