Знаете ли вы, как избежать налоговых задолженностей?

Всем уже известно, что непогашенные долги, например, переходят в судебные задолженности, а приставы сейчас имеют полное право наложить запрет на выезд за границу и арестовать имущество.

Так же не стоит забывать, что чем дольше не оплачен штраф, тем в больший штраф он перерастёт впоследствии.

Что такое налоговая задолженность?

Налоговая задолженность может быть как у юридических, так и у физических лиц. Долг может появиться, если денежные средства или декларация были поданы позже положенного срока или не поданы вовсе. В таком случае будет выписан штраф. Как правило, федеральная налоговая служба отправляет письменное уведомление. Даже если по каким-либо причинам уведомление не было получено, пеня в любом случае будет начисляться с первого дня просрочки платежа.

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