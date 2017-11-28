Более полугода оперативниками Пограничного управления при содействии Краевой Прокуратуры велась разработка преступной группы, состоящей из «предприимчивых» жителей Кубани, причастных к незаконной добыче черноморских дельфинов-афалинов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема, по которой осуществлялась добыча дельфинов и их последующая транспортировка.

Ни для кого не секрет, что черноморские афалины занесены в Красную Книгу Российской Федерации, но это не останавливало браконьеров нажиться на продаже млекопитающих, тем более черноморская афалина очень ценится на черном рынке в России и цена за одну особь может составлять более 3 млн. рублей.

Прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы, члены одной из рыбопромысловых бригад черноморского побережья, с использованием кефалевых ставных неводов, осуществляли незаконный отлов дельфинов.

Благодаря слаженной работе сотрудников Пограничного управления и Краевой Прокуратуры деятельность данной преступной группы была пресечена.

В ходе ряда межведомственных мероприятий и проверок был установлен дельфинарий, в который осуществлялась доставка выловленных млекопитающих. При этом, как показала проведенная проверка дельфинария, на время курортного сезона его арендовали «гости» из соседней Ростовской области.

При проверке, в которой также принимали участие сотрудники Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Управления ветеринарии Краснодарского края, в нём сразу было обнаружено три дельфина, на которых владелец не смог предоставить полного комплекта документов, дающих право на содержание краснокнижных дельфинов, что было не удивительно для оперативников Пограничного управления.

Стоит отметить, что обнаруженные после браконьерского лова и транспортировки афалины находились в дельфинарии в плачевном состоянии. В связи с этим, была проведена целая операция по спасению больных дельфинов, в которой приняли активное участие привлеченные ветеринарные врачи «Анапского дельфинария» и «Дельфинария Морская Звезда».

В настоящее время животным ничего не угрожает. До принятия процессуального решения три изъятых дельфина переданы в «Дельфинарий Морская Звезда», где им обеспечен должный уход и содержание.

В настоящее время по факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Браконьерам может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей. Следственные действия продолжаются.

Расследование уголовное дело взято на особый контроль Прокуратурой Краснодарского края.