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В Туапсе директор клининговой компании подозревается в невыплате заработной платы

Вторник, 28 ноября 2017 14:05
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Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Диамант». Он подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере чистки и уборки жилых зданий и нежилых помещений, в период с мая по август 2017 года в полном объеме не выплачивал заработную плату подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате составила 1 миллион 200 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших, изучается документация организации. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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