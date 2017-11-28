ОНФ обратился в Минтранс РФ по поводу повышения безопасности на трассе А-146 в Краснодарском крае

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Краснодарском крае, депутат Госдумы Светлана Бессараб направила обращение министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову с просьбой обратить внимание ведомства на то, что на участке трассы А-146 необходимо провести мероприятия по организации безопасности движения. Дело в том, что, согласно рейтингу Общероссийского народного фронта 2016 г., самая опасная федеральная трасса в России по показателям смертности проходит через Краснодарский край – это трасса Краснодар – Верхнебаканский. Смертность на дороге здесь в четыре раза превышает средней показатель по стране – четыре погибших человека на 10 км.

Именно данный участок дороги был внесен в перечень ремонтируемых трасс за счет собранных средств с государственной системы «Платон». Ремонтные работы начаты в середине 2017 г., однако Бессараб обратилась к министру транспорта Российской Федерации с просьбой обратить внимание ведомства на то, что на данном участке необходим не только ремонт дорожного полотна, но и мероприятия по организации безопасности движения.

«В данном случае организация транспортной безопасности – первостепенная задача, помимо ремонтных работ. Это очень важно как для жителей Краснодарского края, так и для гостей курортов. Ведь именно этот участок дороги был признан самым опасным в России в 2016 г., согласно рейтингу Общероссийского народного фронта», – пояснила Бессараб.

Министерство транспорта Российской Федерации в официальном ответе сообщило Бессараб о проделанной работе: «Работы по ремонту дорожного полотна на данном участке будут завершены в 2018 г. А в рамках проведения работ по обеспечению безопасности дорожного движения будет установлена разделительная полоса. Также уже обустроено 10 пешеходных переходов с подсветкой, со светофорами, импульсными индикаторами и опорами, реализовано два примыкания и пересечения дороги с опорами и пешеходными ограждениями дополнительно».

По итогам уже проделанной работы в 2017 г. количество смертей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5%. Кроме того, по информации ведомства ГУ ГИБДД по Краснодарском краю, ведется постоянный мониторинг очагов аварийности.