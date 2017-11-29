Пластиковая тара «Долав» теперь продается в Краснодаре

В Краснодаре на проспекте 40-летия Победы д. 97/2 начало свою деятельность представительство компании «Долав» — известного производителя контейнеров из ПВХ.
Пластиковые емкости подходят для решения широкого спектра задач:
· хранение и транспортировка продуктов питания;
· переработка мусора, пищевых отходов;
· складирование и логистика;
· сельскохозяйственные и фермерские нужды.
В Краснодаре использование пластиковых контейнеров особенно актуально в области сельского хозяйства и фермерства. В частности, тару приобретают для применения в сфере аквакультуры, где занимаются выращиванием рыбы и других морепродуктов, требующих в готовом виде особых условий хранения, температурных режимов.
Для фруктов и овощей «Долав» предлагает специальные перфорированные ящики. Они обеспечивают длительную сохранность плодов, возможность размещения ярусами, оптимальную вентиляцию. Такие контейнеры могут использоваться как на полях во время сбора урожая, так и при транспортировке в автомобиле с рефрижератором.
Универсальная пластиковая тара устойчива к низким температурам и может выдерживать мороз до –40 градусов Цельсия. Она экологична и гигиенична, не вступает во взаимодействие с продуктами распада, не придает посторонний вкус и запах перевозимым овощам и фруктам.
Соответствие жестким гигиеническим стандартам позволяет использовать контейнеры производства «Долав» в области мясо- и рыбопереработки.
Ассортимент фирменной тары довольно широк, туда входят:
· крупногабаритные пластиковые боксы;
· палеты;
· сборно-разборные ящики и контейнеры;
· емкости для сбора мусора, с колесами и без;
· продукция на заказ.
Большие производственные мощности, современные автоматизированные и роботизированные установки позволяют «Долав» выпускать изделия, максимально соответствующие потребностям заказчиков. В компании можно
заказать конструкции различных цветов и размеров, с удобными дополнительными опциями: люками, откидными боковинами, колесиками, крышками и др.
Теперь кубанским аграриям станет легче обеспечивать свое производство необходимыми ящиками и другими емкостями — купить пластиковую тару в Краснодаре с открытием нового офиса «Долав» не составит проблем.