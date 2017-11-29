Пластиковая тара «Долав» теперь продается в Краснодаре

В Краснодаре на проспекте 40-летия Победы д. 97/2 начало свою деятельность представительство компании «Долав» — известного производителя контейнеров из ПВХ.

Пластиковые емкости подходят для решения широкого спектра задач:

· хранение и транспортировка продуктов питания;

· переработка мусора, пищевых отходов;

· складирование и логистика;

· сельскохозяйственные и фермерские нужды.

В Краснодаре использование пластиковых контейнеров особенно актуально в области сельского хозяйства и фермерства. В частности, тару приобретают для применения в сфере аквакультуры, где занимаются выращиванием рыбы и других морепродуктов, требующих в готовом виде особых условий хранения, температурных режимов.

Для фруктов и овощей «Долав» предлагает специальные перфорированные ящики. Они обеспечивают длительную сохранность плодов, возможность размещения ярусами, оптимальную вентиляцию. Такие контейнеры могут использоваться как на полях во время сбора урожая, так и при транспортировке в автомобиле с рефрижератором.

Универсальная пластиковая тара устойчива к низким температурам и может выдерживать мороз до –40 градусов Цельсия. Она экологична и гигиенична, не вступает во взаимодействие с продуктами распада, не придает посторонний вкус и запах перевозимым овощам и фруктам.

Соответствие жестким гигиеническим стандартам позволяет использовать контейнеры производства «Долав» в области мясо- и рыбопереработки.

Ассортимент фирменной тары довольно широк, туда входят:

· крупногабаритные пластиковые боксы;

· палеты;

· сборно-разборные ящики и контейнеры;

· емкости для сбора мусора, с колесами и без;

· продукция на заказ.

Большие производственные мощности, современные автоматизированные и роботизированные установки позволяют «Долав» выпускать изделия, максимально соответствующие потребностям заказчиков. В компании можно

заказать конструкции различных цветов и размеров, с удобными дополнительными опциями: люками, откидными боковинами, колесиками, крышками и др.

Теперь кубанским аграриям станет легче обеспечивать свое производство необходимыми ящиками и другими емкостями — купить пластиковую тару в Краснодаре с открытием нового офиса «Долав» не составит проблем.