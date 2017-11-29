Бывший глава администрации Павловского района признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе МО Павловский район Алексею Мельникову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Мельников, занимая указанную должность, в 2014 году уведомил директоров двух предприятий, арендовавших на территории района 13 земельных участков сельскохозяйственного назначения, о расторжении с ними договоров аренды и необходимости освободить землю. После этого указанные земли в нарушение требований действующего законодательства без проведения торгов были предоставлены в долгосрочную аренду индивидуальному предпринимателю, которая состояла в родственных отношениях с отцом главы администрации. В результате предыдущие арендаторы, которые обращались в администрацию с намерением участия в конкурсе, лишились возможности участвовать в торгах по реализации своего права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Своими действиями Мельников причинил ущерб государству в лице департамента имущественных отношений края на сумму, превысившую 1 миллион 900 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.