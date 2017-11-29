Почтальон из Краснодарского края спасла 82-летнюю пенсионерку

Почтальон из села Белая Глина Краснодарского края, доставляя почту на своем участке, спасла вдову ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы, которой срочно требовалась помощь.

Любовь Гамолина работает почтальоном уже более 20 лет и прекрасно знает каждого на своем доставочном участке – местных жителей, проживающих как в многоэтажных домах, так и в частном секторе. Это полтысячи адресов, включая предприятия и организации, куда она ежедневно доставляет корреспонденцию.

В одну из суббот ноября работник отделения Белая Глина 353040 Тихорецкого почтамта Любовь Гамолина, как обычно, разносила почту односельчанам. На улице 50 лет Октября она заглянула в один из частных домов, чтобы вручить пенсию. Долго стучала во все окна, но дверь никто не открывал. Заподозрив неладное, почтальон открыла дверь, которая оказалась незапертой, и из ванной комнаты услышала «Помогите!».

Пожилая женщина с больным ногами упала в узком проеме и, обездвиженная, лежала на полу больше двух часов. Самостоятельно подняться или дотянуться до телефона она была не в силах. Почтальон тут же позвала на помощь соседей, и все вместе они помогли бабушке выбраться из плена.

«Если бы не почтальон Любочка, я могла погибнуть, - рассказывает спасенная женщина. – Я всегда была благодарна нашему почтальону – человеку исключительной скромности, очень душевному и ответственному, а теперь считаю Любочку своим ангелом-спасителем».