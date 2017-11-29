В Сочи уберут заборы, ограждения на курорте заменят на зеленые изгороди

Первые появятся уже к лету, к Чемпионату мира по футболу. Они будут высажены на гостевых маршрутах – территории вокруг аэропорта, на улице Ленина, Курортном проспекте и улице Виноградная. Со временем живые изгороди будут использоваться во всем городе.

- До 2022 года должно быть высажено 25 тысяч погонных метров «зеленых заборов». Причем перемены произойдут не только на муниципальных и федеральных территориях, но и на частных участках, - сообщили власти Сочи.

Озеленение Сочи продолжат и новые скверы. В этом году три из них уже были открыты.

- Во всех микрорайонах города должны появиться свои скверики, где можно будет прогуляться, посидеть на лавочке, отдохнуть. 25 декабря мы должны открыть сквер на Бытхе. В том же Хостинском районе в дальнейшем надо приниматься за благоустройство зеленого уголка на верхней Светлане, - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Задача таких зеленых уголков - не только украшение городской среды, но и оздоровление жителей. В каждом скверике устанавливается гимнастический комплекс для занятий спортом на свежем воздухе.

Ирина СИЗОВА