Временное прекращение подачи воды указанным ниже абонентам

На основании письма № В-140/04-14744/17-24 от 24.11.2017 года администрации муниципального образования Темрюкский район в рамках выполнения ООО «ЕВРОКОМПЛЕКТ» муниципального контракта, предусматривающего работы по переврезке построенного водопровода МТ-2 на ПК 00+15 (1ый этап) по объекту «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2-го подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ-2», с 09.00 часов 30 ноября до 10.00 часов 1 декабря 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:

- ст. Вышестеблиевская, пос. Виноградный;

- ст. Тамань, пос. Волна;

- пос. Прогресс, пос. Таманский, пос. Артющенко, пос. Веселовка;

- пос. Сенной, пос. Приморский, хут. Соленый;

- ст. Ахтанизовская, пос. Пересыпь, пос. За Родину;

- ст. Запорожская, пос. Красноармейский, пос. Батарейка, пос. Ильич, пос. Приазовский;

- пос. Юбилейный, пос. Волна Революции, ст. Фонталовская, пос. Кучугуры.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.