Экс-глава Павловского района получил три года колонии‍

Суд во вторник вынес приговор бывшему главе Павловского района Краснодарского края Алексею Мельникову по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении участков земли сельскохозяйственного назначения, сообщил адвокат подсудимого Александр Бурнаев.

"Павловский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил А.Мельникова к трем годам заключения в колонии общего режима, и еще на три года лишил права занимать руководящие должности в органах исполнительной власти ил местного самоуправления", - сказал адвокат.

Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подсудимый, подчеркнул А.Бурнаев, вину не признал.