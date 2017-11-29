Застройщик в Краснодаре присвоил больше 100 млн рублей дольщиков

В Краснодаре гендиректор строительной компании подозревается в обмане дольщиков и похищении принадлежащих им 111 млн рублей.

Под подозрение попал руководитель ООО «СтройМеталлИнвест». Организация строила многоэтажки, привлекая деньги граждан. Как выяснили правоохранительные органы, собрав деньги с участников долевого строительства, вместо того, чтобы пустить средства на стройку, директор деньги похитил и потратил на собственные нужды. Причиненный ущерб составил 111 млн рублей. В вину директору вменяется мошенничество.

На совещании в прокуратуре решили активизировать расследование по уголовному делу. Руководитель организации задержан и заключен под стражу.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре края», - рассказали в пресс-службе краевого надзорного ведомства.