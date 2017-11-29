Государство начнет платить пособие за рождение первого ребенка‍

Президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, в частности, он упомянул ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет.

Российский лидер отметил, что ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка будет установлена в России с 2018 года. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте. В среднем в следующем году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей — 10 836 и 11 143 рублей соответственно. При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей.