В Краснодаре мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство местного жителя и незаконном обороте оружия

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю 68-летнему пенсионеру предъявлено обвинение в покушении на убийство 51-летнего местного жителя (ч.3 ст.30, ч.1 ст.30 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый арендовал жилое помещение по улице Мира в городе Краснодаре. По версии следствия, днем 10 ноября 2017 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю, за рулем которого находился сосед, и постучал в окно. Когда мужчина открыл окно, обвиняемый беспричинно произвел один выстрел из пистолета «Байкал» в область живота водителя. Очевидцы произошедшего незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления его вменяемости назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе его мотива. Расследование уголовного дела продолжается.