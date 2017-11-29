Краснодарские приставы провели семинар для коллекторских агентств

Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженност и Управления ФССП России по Краснодарскому краю провел семинар по профилактике нарушений с представителями организаций, внесенных в Госреестр юридических лиц данного направления деятельности.

Таких организаций в нашем регионе всего две, поэтому работа проходила в обстановке, располагающей к освещению максимального количества вопросов, интересующих представителей агентств, осуществляющих работу по возврату просроченных задолженностей в качестве основного вида деятельности.

В числе прочих были обсуждены основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Также были тщательно изучены общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Необходимость данного обсуждения была продиктована тем, что в целом ряде других субъектов Российской Федерации непрерывно увеличивается количество жалоб от граждан на неправомерные действия сотрудников коллекторских агентств.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю информирует жителей региона, что в случае необходимости жалобу на неправомерные действия сотрудников коллекторских агентств можно подать в ведомство либо через официальный сайт r23.fssprus.ru, на электронную почту mail@r23.fssprus.ru либо по адресу 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 22. Также можно изложить суть проблемы можно по телефону доверия (861) 262-81-55.