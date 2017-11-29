Уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы

Пограничники возбудили уголовное дело в отношении гражданина Республики Армения за попытку незаконного пересечения государственной границы. В национальном паспорте иностранца сотрудники пограничного контроля выявили поддельную отметку о сроке действия данного документа за рубежом.

33–летнего иностранного гражданина выявили в аэропорту «Краснодар» при осуществлении пограничного контроля международного рейса в Ереван. Задержанный сообщил, что отметку ему якобы проставили в консульском учреждении его страны на территории России. Однако в дипломатическом представительстве, куда органами дознания погрануправления был направлен соответствующий запрос, данную информацию не подтвердили.

В настоящее время по данному факту в отношении гражданина Армении сотрудники подразделения дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. Следственные действия продолжаются.