ОНФ продолжает держать на контроле жалобы на некачественное отопление в многоквартирных домах

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае продолжает проведение мониторинга «Я мерзну в своей квартире», направленного на контроль за организацией отопительного сезона в многоэтажных домах Кубани. Уже неделю в южном регионе держится температура ниже нуля. За этот период с жалобой на холодные батареи поступило два обращения из Краснодара. Всего за месяц проведения этой акции ОНФ к общественникам обратились шесть жителей многоквартирных домов региона.

Региональное отделение ОНФ направило четыре обращения в жилинспекцию региона по выявленным фактам. По двум вопросам о несвоевременном подключении новостроек в Краснодаре к теплу и свету материалы переданы краевую прокуратуру и министерство ТЭК и ЖКХ.

«Благоприятная погода в начале отопительного сезона не позволила собрать достаточную информацию о качестве теплоснабжения в городе. Нам, напротив, поступали обращения о преждевременном включении систем отопления при температуре выше 15 градусов за окном. С наступлением действительно осенней погоды стали поступать и первые обращения от жителей по мониторингу «Я мерзну в своей квартире». Действие мониторинга будет продлено на весь отопительный сезон 2017-2018 гг. И уже после его завершения у нас появится полная картина проблемных зон, где происходят системные перебои с подачей тепла. Принимать соответствующие меры будет министерство ЖКХ Краснодарского края и прокуратура, куда и будут переданы итоговые материалы», – пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Напомним, для участия в акции необходимо произвести фотофиксацию показаний термометра в квартире, поставить хэштег #ЯмерзнуВсвоейКвартире, указать город, улицу, дом и опубликовать в социальных сетях. Также можно направить текстовое сообщение на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .