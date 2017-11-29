Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Адлерском районе города Сочи

В пятницу, 1 декабря 2017 года, в период с 12 до 13 часов заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю - руководитель следственного отдела по городу Сочи Владимир Терентьев проведет личный прием граждан в Адлерском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться в помещении следственного отдела по Адлерскому району города Сочи следственного управления по краю, расположенному по адресу: г. Сочи, ул. Свердлова, 92.

Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи у помощника следователя следственного отдела по городу Сочи по телефону 8-862-448-03-55.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.